In 1B heeft Jong Genk zonet met 3-2 verloren van Beveren. Eerder speelde Patro Eisden gelijk op het veld van Lokeren-Temse. Lommel SK trok naar het Waalse Francs Borains. De Noord-Limburgers zitten in een moeilijke periode na de bekerblammage tegen Belisia Bilzen en het vertrek van CEO Mike Green. Met 3 op 9 in de eigen competitie was winnen uit bij Francs Boraings een must, al moesten ze het bij Lommel met heel wat minder supporters doen, want de grootste supportesclub reisde niet mee, uit onvrede met de huidige gang van zaken.