Helson promoveert nog niet naar nationale reeksen

Noliko Maaseik is vanmiddag begonnen aan de Final Four in het volleybal. De vier beste teams vechten daarin uit wie uiteindelijk in de finalematchen mag strijden om de titel. Maaseik werd afgelopen week nog door Novosibirsk uitgeschakeld in de Champions League. En het moest dus vandaag al meteen opnieuw vol aan de bak tegen Aalst.