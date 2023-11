Herman Derdin slaagt net niet in werelduurrecordpoging in Zolder

door Wout Hermans

En we eindigen deze Score met een opmerkelijke recordpoging in de spiksplinternieuwe velodroom in Heusden-Zolder. Daar probeerde de 81-jarige Herman Derdin uit Begijnendijk het werelduurrecord te verbreken. Daarbij is het de bedoeling om zo'n groot mogelijke afstand binnen 1 uur af te leggen op de wielerpiste. Het huidige record in de categorie 80-plus staat op naam van de Italiaans-Canadese Giuseppe Marinoni die een afstand van 39 kilometer aflegde. Herman Derdin, die trouwens ook al het Belgisch uurrecord op zak heeft, wou daar vandaag een schepje bovenop doen.