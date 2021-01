Het is voor de Jaraco Ladies Volley Limburg gedaan met pendelen tussen de gedeelde thuisbasis in As en in Tongeren. Want dit weekend speelden ze hun eerste competitiewedstrijd in de fonkelnieuwe sporthal in het Sportingenk park. Het is voor de Limburgse dames pas de tweede wedstrijd van het seizoen en na de uitschakeling in de beker, wordt het vizier resoluut gericht op de landstitel.