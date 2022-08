Hoeks Triatlon maakt van Lommel het Hawaii van Limburg

door Geert Kusters

Ook in de eigen provincie stond er vandaag een kwarttriatlon op het programma. Dan hebben we het over de Hoeks triatlon in Lommel. Die was al aan zijn 32 editie toe. Door blauwalgen op het kanaal moest de organisatie in laatste instantie nog uitwijken naar een andere plas, en ook de hittegolf maakte het er niet gemakkelijker op. Maar het werd opnieuw een topeditie in Lommel, dat vandaag voor even het Hawaii van Limburg was.