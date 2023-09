Hoeseltenaar loopt voor het goede doel naar top Mont Ventoux

Gisteren kwam ook Hades in actie in de tweede klasse van het amateurvoetbal. Tegenstander was de Kempense nieuwkomer Wezel Sport. Hades ging met een 0-1 achterstand de kleedkamer in tijdens de rust, maar wist dat in de tweede helft recht te zetten met een hattrick van Alessandro Bongiorno. Hades pakt zo z'n eerste punten van het seizoen, na het verlies van vorig weekend tegen Belissia Bilzen.