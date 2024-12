In het volleybal stond er met Greenyard Maaseik-Tectum Achel niet alleen een leuke derby op het programma. Het Limburgse burenduel is ook een topaffiche. Achel trok als nummer twee richting Steengoed Arena. Maar Greenyard Maaseik, vierde in de competitie, tankte vertrouwen in de Champions League deze week na een knappe zege in Ljubljana. Voor Achel-coach en Maaseikenaar Jan Vanvenckenray was het ook een thuiswedstrijd.