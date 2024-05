In het Portugese Agueda werd vandaag de vijfde manche van het WK motorcross afgewerkt. Liam Everts wilde er graag een vervolg breien aan zijn laatste GP in Italië waar hij naar zijn eerste overwinning van het seizoen reed in de MX 2-klasse. Ook Jarne Bervoets kwam in Portugal in actie: in de derde manche van EK 125cc.