Afsluiten doen we in Thor Park in Genk want daar vond vandaag de 8e editie van de Spartacus Run plaats. Sportliefhebbers kunnen er een parcours van 3, 5 of 10 kilometer lopen met allerlei hindernissen en obstakels. De organisatie had gelukkig voldoende water en sportdrank voorzien, want het was enorm warm vandaag. Zeker voor de kinderen, die deze ochtend samen met hun ouders als eerste mochten beginnen aan het parcours.