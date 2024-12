En dan duiken we het veld in, want vandaag stond de wereldbekercross van Zonhoven op het programma. De mythische kuil die de renners afdalen, lokt jaarlijks duizenden bezoekers naar Zonhoven. En zeker vandaag zouden die op de afspraak zijn, want wereldkampioen Mathieu van der Poel maakte zijn rentree in het veld. Voor de Limburgers werd het geen succes in Zonhoven. Laura Verdonschot last een pauze in nadat ze al vroeg moest opgeven.