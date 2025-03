Hubo Handbal verrast leider Aalsmeer

De 30-jarige Kevin Panhuyzen uit Peer is samen met maatje Frans Claes uit Leuven als eerste Belgen dertiende geworden in de Cape Epic. Dit is de grootste meerdaagse mountainbike wedstrijd in de wereld gespreid over zeven dagen en gereden in de Westkaap in Zuid-Afrika. De race, die in duo's wordt gereden, vergt zowel fysiek als mentaal erg veel van de atleten door het zware parcours en de extreme weersomstandigheden.