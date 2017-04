Sport Hubo Initia Hasselt grijpt laatste strohalm in playoffs van het handbal

embed

In het handbal won Bocholt gisteren van Visé met 27-24. Door de zege blijft Bocholt aan de leiding. Achter de Noord-Limburgers speelde Hubo Initia Hasselt al zijn laatste kaarten uit. Als Hasselt vanmiddag in Tongeren verloor, dan kon het een finaleticket zo goed als vergeten. En dat voor het eerst in 6 jaar. Winnen in de Eburons Dome, was dus de opdracht.