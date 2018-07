In beeld: uitzinnige vreugde na België-Brazilië

Het was zaterdag een hoogdag voor de Belgische liefhebbers van American Football. Hoewel de sport in ons land niet bijzonder populair is, bestaat er wel al 31 jaar een zogenaamde Belgian Bowl. Zie het als een Super Bowl, maar dan in het klein. In de beslissende finale nam de regerende landskampoen Brussels Black Angels het op tegen de Limburg Shotguns. En dat voor de ogen van meer dan 1000 toeschouwers in het Mijnstadion van Beringen.