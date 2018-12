In het spoor van Ryan Cortjens, Limburgse hoop in het veldrijden

In de eerste amateurliga won leider Thes Sport van Aalst met 1-2. Het vergroot zo zijn voorsprong met het nummer twee in de stand, Deinze, tot vijf punten. Een interessant stadsderby in tweede amateur tussen Hades en de ongeslagen leider Sporting Hasselt. Hades, vijfde in de stand, legde eerder dit seizoen ook al Bocholt over de knie in Kiewit. Benieuwd of dat ook zou lukken tegen de buren uit Hasselt.