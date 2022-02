Jago Geerts op het podium bij openingsmanche, Liam Everts geeft geblesseerd verstek

door Niels Christiaens

In de motorcross is het seizoensdebuut van Liam Everts in de MX2-klasse begonnen met een valse noot. In de kwalificaties in de Grote Prijs van Groot-Brittannië kwam Everts Junior ten val en brak hij de middenvinger van zijn linkerhand. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij buiten strijd is. In dezelfde klasse verging het Jago Geerts een stuk beter ondanks een operatie aan de arm een paar weken geleden, maar winst zat er niet in.