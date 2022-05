door Tom Kums

In de MX2-klasse van het motorcross was het dit weekend opnieuw uitkijken naar Jago Geerts & Liam Everts. In Maggiora werd dit weekend de Grote Prijs van Italië gereden. Balenaar Jago Geerts nam 2 weken geleden in Letland de leiding in de WK-stand opnieuw over van de Fransman Vialle. De rijder van het Yamaha Kemea-team ging in Maggiora op zoek naar een nieuwe GP-zege.