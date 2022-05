Het handbalseizoen zit stilaan in zijn beslissende fase. Visé is al zeker van een plaats in de titelfinale. Sporting Pelt en Bocholt strijden nog om het resterende ticket. Om de finale nog te halen, moest Sporting Pelt erop rekenen dat Bocholt zijn resterende 2 wedstrijden verloor en dat Pelt ze zelf allebei won. De Peltenaren trokken gisteren naar Tongeren. Het werd een emotionele avond, want de Tongenaren speelden hun laatste thuiswedstrijd vooraleer ze volgend seizoen opgaan in de fusie met Initia Hasselt.