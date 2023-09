door Jarne Scheepers

In de MX2 klasse van de motorcross heeft Jago Geerts de eindzege gepakt in de voorlaatste WK-manche in Italië. Lummenaar Liam Everts kwam ten val in de tweede manche en pakte zo slechts 18 punten. Everts Italiaanse ploeggenoot Andrea Adamo werd derde, maar kon met 40 punten zijn eerste wereldtitel vieren in eigen huis.