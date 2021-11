door Niels Christiaens

Voor Liam Everts zit het seizoen erop. Jago Geerts daarentegen probeert zijn seizoen nog wat glans te geven. En daar is hij dit weekend in geslaagd. Geerts, die uitkomt voor het Limburgse Yamaha KEMEA Team, was de beste in de MX2-klasse. In de eerste reeks werd Jago Geerts 2e. Maar in de tweede reeks was hij de beste van het pak.