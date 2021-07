Racing Genk is er niet in geslaagd om de derde supercup in z'n bestaan te pakken. Het verloor met 3-2 op het veld van landskampioen Club Brugge. Genk kwam vlak voor de pauze nog op een 0-1 voorsprong, maar in een viertal dolle minuten maakte Club daarna brandhout van de bekerwinnaar. En stond het plots 3-1 voor Blauw-Zwart. De aansluitingstreffer van de Fin Jere Uronen viel te laat, en was misschien wel z'n laatste wapenfeit voor Racing Genk.