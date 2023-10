En dan hebben we nog motorsportnieuws. De 13-jarige Dries Van Langendonck uit Zolder kroonde zich afgelopen weekend tot junior wereldkampioen karting. Een uitzonderlijke prestatie want het was al 52 jaar geleden dat een Belg daar nog in slaagde. Dries Van Langendonk is dus één van de grootste talenten ter wereld en droomt uiteraard van de Formule 1. De weg is nog lang, maar het geloof is er. Vandaag werd Dries gehuldigd in zijn achtertuin: Circuit Zolder.