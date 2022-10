door Jeroen Houben

Mountainbiker Jens Schuermans neemt vanaf morgen deel aan de Rwandan Epic. Dat is een vijfdaagse Mountainbike race door het hart van Afrika. De beste rijders uit Afrika maar ook daarbuiten zullen er aan de start verschijnen. En het is meteen een mooie kennismaking met een deel van het WK-parcours. Want in 2025 wordt het wereldkampioenschap wielrennen gerreden in Rwanda.