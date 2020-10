Deze week neemt badmintonster Lianne Tan als zevende reekshoofd deel aan het tornooi van Saarbrucken in Duitsland. Het is één van de schaarse internationale tornooien die nog kunnen doorgaan. De Bilzerse kon tijdens de voorbije maanden blijven trainen omdat haar coach ook haar vriend is en ze is daar naar eigen zeggen sterker uitgekomen. Het hoofddoel voor Tan blijven de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Tan heeft goede hoop dat ze, in welke vorm dan ook, zullen plaatsvinden. Tom Kums zocht de leading lady van het Belgische badminton op in Luik.