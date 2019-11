Jill Serron pakt Belgische titel in superbantamcategorie

In TVL Sportcafé blikken we morgen vooruit op de Champions League-confrontatie van Racing Genk met Liverpool. Dan zijn Guy Martens en Armand Schreurs onze gasten. Ook Thomas Buffel schuift mee aan tafel, met hem gaan we terug naar 2011. Racing Genk mocht na z'n derde landstitel weer naar het kampioenenbal. Verzwakt volgens Thomas Buffel. Vandaag staat de landskampioen sterker in z'n schoenen, aldus de voormalige aanvoerder.