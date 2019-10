Joel Banks heeft "mixed emotions" na Champions League-loting

In de eerste amateurliga heeft Thes Sport z'n eerste nederlaag van het seizoen geleden. Het verloor met 2-1 van La Louvière. Thes staat nu vierde. Patro won dan weer in eigen huis. 2-0 werd het tegen Charleroi. Eisden is twaalfde. In de tweede amateurliga B stond vrijdagavond de derby tussen Sporting Hasselt en Bocholt VV op het menu. Lange tijd leken de Hasselaren de drie punten thuis te houden. Bocholt maakte in de absolute slotfase na nota bene 12 minuten overspelen alsnog de 1-1. En daar waren de Hasselaren niet blij om.