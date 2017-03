Johan Houben moet Sporting Hasselt in 1e amateurliga houden

Play-off 1 of niet? Dat was deze namiddag dé vraag voor Racing Genk in het Westels Kuipke. Genk wist wat te doen, namelijk winnen. Maar dan nog moest ook Charleroi verliezen in Lokeren en mocht ook Gent niet winnen tegen KV Mechelen. Voor Genk was het dus toch vooral hopen op een klein mirakel.