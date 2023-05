Welkom terug. Een trotse Luca Brecel werd vanmiddag in Maasmechelen gelauwerd na zijn wereldtitel in het snooker. Vijfhonderd mensen kwamen samen om de nieuwe wereldkampioen toe te juichen. De vele mooie reacties zijn een stimulans om nu nog beter te doen. Stilaan beseft hij wat hij heeft teweeggebracht met zijn prestatie in the Crucible Theatre.