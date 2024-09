In de Challenger Pro League blijft Patro Eisden het uitstekend doen. Het won gisteravond afgetekend van Francs Borains met 4-1. De Maaslanders blijven ongeslagen en staan na 5 speeldagen in de top zes. Maar iedereen in de club predikt realisme. De vraag is ook hoe lang trainer Stijn Stijnen zijn goudhaantjes voorin kan houden. Ook gisteren waren Van Rafelghem en Abid weer een gesel voor de bezoekende verdediging.