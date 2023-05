In het handbal was het gisteren D-day. Op de slotspeeldag van de play-offs viel de beslissing wie er met Achilles Bocholt naar de titelfinale zou gaan. De Bocholtenaren zaten in een zetel. Ze waren al langer geplaatst en zeker van het thuisvoordeel in de finale. Hubo Handbal had de beste kaarten en trok gisteren naar de Damburg. Als het een puntje pakte in Bocholt, stond de nieuwe club in zijn eerste jaar na de fusie meteen in de titelfinale.