Gisteren ging in Beringen de tweede editie van de BE Mine Ethias Cyclocross door. De eerste editie werd vorig jaar nog gewonnen door Quinten Hermans, de man in vorm toen. Voor winst kwam de Looienaar dit jaar niet in aanmerking op het loodzware parcours. Hij is net hersteld van een vervelende blessure, en wil later in het seizoen nog pieken.