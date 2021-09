En Circuit Zolder is niet enkel voor de autosport belangrijk in onze provincie. Ook wielrenners komen er aan hun trekken. Dat heeft alles te maken met het WK dat in 2002 georganiseerd werd in Limburg. Ex-renner Marc Wauters, intussen grote man bij de Vlaamse wielerschool in Limburg, weet er alles over. Hij ziet hoe Zolder zelfs 19 jaar na datum nog steeds de vruchten plukt van het WK in 2002.