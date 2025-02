In de Challenge play-offs van het volleybal won Greenyard Maaseik gisteren met 0-3 bij Gent. In de BeNeConference kreeg Achel met Orion Stars uit Doetinchem voor het eerst een Nederlands team op bezoek in De Koekoek. Vorige week was Tectum nog gemakkelijk gaan winnen in het Nederlandse Huizen. Maar Orion beloofde een ander verhaal te worden. De ploeg uit Doetinchem was de regerende Nederlandse kampioen en had 1 Limburger in de ranger: Zonhovenaar en ex-Maaseikspeler Liam McCluskey.