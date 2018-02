Kaartverkoop bekerfinale vanochtend gestart, supporters vroeg op post

Ook in het karate hebben we een Belgisch kampioene. Nele De Vos heeft gisteren in Luik namelijk haar Belgische titel verlengd. Geen verrassing want de Hoeseltse draait al enkele jaren mee aan de internationale top. De 25-jarige De Vos is blij met haar titel, maar heeft een hoger doel: ze wil naar de Olympische Spelen in Tokyo in 2020. Niet makkelijk, want enkel de tien beste van de wereld worden geselecteerd.