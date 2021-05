door Jeroen Houben

En sinds vorige week is er nog iemand zeker van de Spelen in Tokio. Artuur Peters is de naam. Net zoals zijn zus Hermien, gaat Peters op medaillejacht in het kajakken. En dat in de K1 1000 meter. Peters mikt op een plaats in de finale en vanaf dan mag het wat meer zijn. Op zijn vorige en ook eerste Spelen in Rio pakte Peters nog een 11de plaats. Jeroen Houben zocht hem aan de watersportclub in Pelt.