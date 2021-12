In het basketbal ligt de competitie bij de mannen voorlopig nog stil omwille van de verstrengde coronamaatregelen. De dames spelen wel gewoon verder achter gesloten deuren. Zo kreeg Athenas Lummen gisteren het bezoek van de Liège Panthers. Lummen is aan een prima seizoen bezig en stond halfweg het seizoen op een zesde plaats. De tegenstander uit Luik stond twee plaatsjes hoger. Benieuwd of de jonge bende van coach Philip Wolk de punten kon thuishouden in Sportcomplex De Vijfsprong in Lummen.