Door de 2-3-zege van Maaseik wipte Haasrode-Leuven in de stand dus voorlopig over Tectum Achel naar de vierde plaats. Als Achel in de barrageronde het thuisvoordeel wilde hebben, moest het dus minstens een punt thuishouden gisteren. Maar de opdracht was niet eenvoudig, want de tegenstander was de leider in de Liga A: Lindemans Aalst.