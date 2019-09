Kanaries tanken vertrouwen voor Limburgse derby: "We zijn op de goede weg."

Racing Genk heeft na de 6-2 blamage tegen Salzburg in de Champions League weer aangeknoopt met een overwinning in de competitie. Oostende ging met 3-1 voor de bijl. Na de zwakke prestatie tegen Salzburg haalde trainer Felice Mazzu de grove borstel door de kern en veranderde zelfs van taktiek. Samatta kreeg in de spits het gezelschap van Paul Onuachu. Maar het was doelman Gaetan Coucke die de show stal. Met enkele cruciale reddingen hield hij Racing Genk recht op de moeilijke momenten.