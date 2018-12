Kersvers bondscoach Brecht Van Kerckhove wil prijzen pakken met Red Dragons

Ook bij STVV zijn ze bezig aan een uitstekend seizoen. Vorig jaar begonnen de kanaries in de top zes, maar moesten ze uiteindelijk vrede nemen met een kleurloos seizoenseinde in play-off 2. Een scenario dat hulptrainer Issame Charaï absoluut wil vermijden in 2019. Ook zal het niet makkelijk worden met het nakende vertrek van Casper De Norre, de interesse in Roman Bezus en de Japanners die naar de Asian Cup gaan. Toch is Charaï ervan overtuigd dat STVV nog een rol van betekenis gaat spelen.