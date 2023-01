Keumgang Open lokt 600 jonge taekwondoka's uit heel Europa naar Houthalen

In het volleybal heeft Tectum Achel met 1-3 verloren bij Waremme. Een pijnlijk verlies, zeker na de stuntzege tegen Haasrode Leuven vorige week. En zo blijft het spannend in de kelder van het klassement. Maaseik speelt dan weer op dit moment uit bij Guibertin. En bij de dames ging onze journalist Jeroen Houben een kijkje nemen in eerste nationale, dat is de tweede hoogste afdeling. En daarin kende Wevoc Wellen enkele woelige weken. Hun coach gaf er namelijk totaal onverwacht de brui aan. En dat ondanks de toch goede resultaten. Want Wellen staat op een mooie derde plaats en gaf vorige week nog Gent een veeg uit de pan met 3-0. De tegenstander gisteren was Zandhoven.