Kim Clijsters blijft maar winnen op World Team Tennis

Over een kleine maand hervat in Letland het WK motorcross. Hervat, want de motorcrossers konden voor de lockdown nog twee GP's afwerken. Het Limburgse KEMEA-team heeft met Balenaar Jago Geerts dit seizoen een kandidaat voor de wereldtitel in de MX2 in de rangen. Teammanager Marnicq Bervoets gelooft rotsvast in zijn poulain. Geerts staat na een eerste en derde plaats voorlopig tweede in de WK-stand. Tot corona ook hier roet in het eten gooide.