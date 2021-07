Racing Genk speelde vrijdagavond gelijk op het veld van Standard. In een erg vermakelijke seizoensopener lieten de mannen van coach Van den Brom met name in de eerste helft uitstekend voetbal zien. Er zit duidelijk muziek in het elftal. En nu de kern ook in de breedte versterkt is, mogen de Genk-fans opnieuw hopen een mooi seizoen. De club zelf is dan ook zeer ambitieus.