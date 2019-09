Kim Clijsters scherpt conditie aan op Battle of Thor: "Ik heb nog een lange weg te gaan."

En we blijven nog even bij het basketbal. Want ook in de hoogste afdeling bij de dames is de competitie van start gegaan. En dan is het natuurlijk uitkijken hoe Athenas Lummen - het vroegere Basket Lummen - het ervan af zal brengen. Vorig seizoen wisten de Limburgse dames na de promotie het behoud te verzekeren. En dat is ook dit seizoen opnieuw het belangrijkste doel.