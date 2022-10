Kim Meylemans gaat krachten bundelen met Braziliaans skeletonteam

door anystreamtvl anystreamtvl

In het skeleton staat Kim Meylemans weer klaar om aan de voorbereidingen te beginnen voor het nieuwe seizoen. En dat doet ze niet alleen, want de Belgische nationale skeletonploeg gaat haar krachten bundelen met die van Brazilië. In de aanloop naar de Olymische Winterspelen in Milaan gaan ze samen trainen, en hun trainers en materiaal met elkaar delen. Gemakkelijk voor Meylemans, want Braziliaanse topskelentoni Nicole Silveira, is haar partner. Dit weekend was de officiële fotoshoot.