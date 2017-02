In de Alverberg stond dit weekend de final 4 van de Beneleague op het programma. Tongeren verloor gisteren in de halve finale verrassend van Lions, terwijl Bocholt te sterk was Initia Hasselt. Vanmiddag stonden Limburg Lions en Achilles Bocholt dus tegenover mekaar in de finale. Wie zicht tot kampioen van de Lage Landen kroonde, hoort u van Tom Kums.