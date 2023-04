We blijven bij de ronkende motoren maar in de autosport. Dit seizoen maakt de 21-jarige Brent Verheyen uit Dilsen-Stokkem zijn debuut in de Le Mans Cup. De jonge racepiloot hoopt in de toekomst de stap te kunnen zetten naar de 24uren van Le Mans. Racen zit in z'n bloed, vader Guy was 33 jaar actief in de autosport, maar nu is de tijd van zijn zoon aangebroken. Vorig jaar toonde Brent al enkele knappe staaltjes van zijn kunnen in de Supercar Challenge. Half april maakt Verheyen zijn debuut in Barcelona.