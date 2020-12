In het volleybal speelt Tectum Achel vanavond in Aalst. Greenyard Maaseik kreeg gisteren het bezoek van Menen. De mannen van Joel Banks hoopten op een snelle overwinning. Want dinsdag al staan ze in de achtste finale van de CEV-cup tegenover Ankara. Niet te veel energie verspillen met het oog op een belangrijke Europese week was dus de boodschap.