En we blijven nog even in de motorsport want vandaag vond in Heusden-Zolder de Masters of Speedway plaats. Speedway is een tak van de baansporten binnen de motorsport, waarbij er rondjes worden gereden op een motor zonder remmen en al driftend over het circuit. Rijders uit maar liefst acht verschillende landen namen het in het Helzoldstadion tegen mekaar op om zichzelf de Master of Speedway te mogen noemen. In de klasse van de nationalen was het vooral uitkijken naar lokale held Johnny Kinable.