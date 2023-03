In het volleybal is het stilaan ‘money time’. Want het kaf is er van het koren gescheiden en dus is het tijd voor de play-offs. En daarin hoopt Maaseik in 10 wedstrijden genoeg punten te sprokkelen om de finales te bereiken. Te beginnen met een treffen thuis tegen Haasrode Leuven. Meteen een serieuze test dus voor de Maaslanders tegen het nummer drie van de reguliere competitie.