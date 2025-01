In de hoogste klasse van het amateurvoetbal heeft Belisia een zuur puntenverlies geleden bij Lierse. Het ging de boot in met 4-0. Daardoor kon Sporting Hasselt bij winst of gelijkspel over de Bilzenaren springen in het klassement. De tegenstander voor De Spor was het West-Vlaamse Knokke. In het klassement stonden de kustjongens twee punten voor op Hasselt, dat op plek zes stond. Voor beide ploegen waren de drie punten van groot belang om bovenin mee te doen. Alle ingredriënten waren dus aanwezig voor een leuke pot voetbal.