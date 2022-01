In TVL Sportcafé blikken we morgen in Het Moment met Guido Brepoels terug op de gemiste promotie met KVSK United in 2008. Brepoels eindigde dat seizoen 4de in 2de klasse met de voorloper van Lommel SK. De Bilzenaar leek klaar om samen met zijn spelers via de eindronde een stap hogerop te zetten. Maar het geloof in de promotie was er niet bij het bestuur. Iets wat bijna 14 jaar later nog altijd pijn doet bij Brepoels.